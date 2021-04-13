"التجارة" تحذر من التعامل مع منشآت تدعي حفر آبار مياه خارج المملكة

الجهة المخولة بالعمل الخيري خارج السعودية هي مركز الملك سلمان للإغاثة

حذرت وزارة التجارة من التعامل مع منشآت تدعي حفر آبار مياه خارج المملكة.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: رصدت الوزارة منشآت تجارية تدعو لجمع أموال مقابل حفر آبار مياه خارج المملكة، وتدّعي أنها مرخصة من وزارة التجارة.

وأضافت: نحذّر من التعامل مع هذه المنشآت والتي أحيلت للجهات المختصة، ونؤكد أن الجهة المخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة أو منصة "إحسان" الوطنية.

وزارة التجارة

39

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442 06:54 PM

الجهة المخولة بالعمل الخيري خارج السعودية هي مركز الملك سلمان للإغاثة

"التجارة" تحذر من التعامل مع منشآت تدعي حفر آبار مياه خارج المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

2 3,677

حذرت وزارة التجارة من التعامل مع منشآت تدعي حفر آبار مياه خارج المملكة.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: رصدت الوزارة منشآت تجارية تدعو لجمع أموال مقابل حفر آبار مياه خارج المملكة، وتدّعي أنها مرخصة من وزارة التجارة.

وأضافت: نحذّر من التعامل مع هذه المنشآت والتي أحيلت للجهات المختصة، ونؤكد أن الجهة المخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة أو منصة "إحسان" الوطنية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة التجارة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021