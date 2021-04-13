"التجارة" تحذر من التعامل مع منشآت تدعي حفر آبار مياه خارج المملكة

الجهة المخولة بالعمل الخيري خارج السعودية هي مركز الملك سلمان للإغاثة

حذرت وزارة التجارة من التعامل مع منشآت تدعي حفر آبار مياه خارج المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: رصدت الوزارة منشآت تجارية تدعو لجمع أموال مقابل حفر آبار مياه خارج المملكة، وتدّعي أنها مرخصة من وزارة التجارة.

وأضافت: نحذّر من التعامل مع هذه المنشآت والتي أحيلت للجهات المختصة، ونؤكد أن الجهة المخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة أو منصة "إحسان" الوطنية.