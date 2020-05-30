679 حالة في الرياض.. 4 مدن سعودية تسجل 1132 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الحالات حتى الآن 83384؛ منها 24020 نشطة.. والمتعافون 58883

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والهفوف" 1132حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1618 حالة.

وتوزعت الـ1132 حالة على: الرياص 679، وجدة 247، ومكة 105، والهفوف 101 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وبحسب وزارة الصحة فقد سجلت المملكة اليوم 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 83384 حالة؛ منها 24020 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 58883 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 480 حالة وفاة.