للجنسين.. "البيئة" تُعلن عن توفر وظائف إدارية في جازان

ضِمن المرحلة الأولى من مشروع مساعدة صغار المزارعين

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر عدد 9 وظائف إدارية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء؛ للعمل ضِمن المرحلة الأولى من مشروع تقديم المساعدة الفنية لصغار المزارعين في منطقة جازان، والذي تُنَفذه الوزارة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة سيتم شغلها بنظام التعاقد لمدة ثلاث سنوات، وعددها 9 وظائف؛ 4 منها على وظيفة أخصائي زراعي، واثنان على وظيفة أخصائي اقتصاد أو تسويق زراعي، ووظيفة إداري مكتب، ومثلها لمساعد إداري مكتب، ووظيفة واحدة سائق مركبة.

ودعت الوزارة الراغبين من المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات إلى التقدم على الوظائف المشار إليها؛ وذلك عبر الإيميل E1000@mewa.gov.sa، بداية من اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019م، الموافق 13 ربيع الأول 1441هـ، وحتى منتصف ليل الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠١٩م الموافق 24 ربيع الأول 1441هـ.

يشار إلى أن مشروع تقديم المساعدة الفنية لصغار المزارعين في منطقة جازان، يستهدف دعم سلاسل القيمة لمحصولي البن والمانجو بالمنطقة، عبر إنشاء 60 مزرعة نموذجية للبن، و10 مزارع نموذجية للمانجو؛ فيما يقدر عدد المستفيدين من المشروع بشكل مباشر وغير مباشر بـ"30" ألف مستفيد بالمنطقة.