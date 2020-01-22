موقف إنساني.. الصدفة تقود الممرضة "الشمري" لإنقاذ مصابي حادث مروري بالقصيم

تزامَنَ وقتُ مرورها مع وقوعه فتدخلت على الفور حتى وصول إسعاف الهلال الأحمر

شاركت ممرضة سعودية في موقف بطولي وإنساني، بعد إنقاذها حياة 4 أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا لحادث مروري بالقصيم، وقدّمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق إسعاف الهلال الأحمر للموقع.

وروى القائد الميداني للهلال الأحمر بالقصيم، أن غرفة عمليات الهلال 997 تَلَقّت بلاغًا عن حادث مروري على طريق قبه شرق منطقة القصيم، في تمام الساعة 7:28 مساءً ليوم 26/ 5/ 1441هـ، بوجود 5 أشخاص مصابين بالموقع.. وعلى الفور تم توجية عدد 3 فِرَق إسعاف من الهلال، وفرقة مساندة من مستشفى قبة للموقع.

وأضاف أن الممرضة ''مريم الشمري'' من "صحة حفر الباطن" تصادف وقت مرورها بالطريق مع وقت الحادث؛ حيث قامت على الفور بالتوقف والتدخل لإنقاذ حياة المصابين، مدفوعة بواجباتها الإنسانية، وتمكنت -بفضل من الله- من إيقاف النزيف، وتضميد الكسور للمصابين الذين كان من بينهم طفلة مصابة عمرها 6 سنوات، كانت تعاني من إصابة في الساعد الأيمن وبعض الجروح العميقة.

وتابع: ساهمت جهود الممرضة "الشمري" -بعد مشيئة الله- في التخفيف من مضاعفات الإصابات، وإنقاذ أرواح عدد 4 إصابات.. وتوفي مصاب واحد بالموقع متأثرًا بإصابة بالغة.. "رحمه الله".

وقام فرع الهيئة بالقصيم، بالتواصل مع الممرضة "الشمري"، وتقديم الشكر والعرفان لها على جهودها النبيلة والإنسانية، وإيصال شكر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة القصيم الأخصائي خالد صالح الخضر الذي وجّه باستقبالها وتكريمها، وتسليمها شهادة شكر وتقدير؛ لمساهمتها في إنقاذ حياة المصابين.