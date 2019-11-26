سفير الإمارات: كل بيت في بلادي يرحّب بزيارة الأمير محمد بن سلمان

بمناسبة الزيارة التي يقوم بها  ولي العهد غد الأربعاء

رحب سفير الإمارات في المملكة العربية السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى الإمارات يوم غد الأربعاء.

وقال سفير الإمارات: غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان، وبكل ترحيب واعتزاز.. أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي ترحيباً بزيارة سموه إلى بلده وأهله.

زيارة ولي العهد إلى الإمارات

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26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441 05:11 PM

بمناسبة الزيارة التي يقوم بها  ولي العهد غد الأربعاء

سفير الإمارات: كل بيت في بلادي يرحّب بزيارة الأمير محمد بن سلمان

خالد الشاماني

الرياض

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رحب سفير الإمارات في المملكة العربية السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى الإمارات يوم غد الأربعاء.

وقال سفير الإمارات: غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان، وبكل ترحيب واعتزاز.. أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي ترحيباً بزيارة سموه إلى بلده وأهله.

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زيارة ولي العهد إلى الإمارات

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