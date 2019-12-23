وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع مساعد الرئيس الفلبيني

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال لقاء بالرياض

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس المراسم الرئاسية ومساعد رئيس جمهورية الفلبين روبرت بورج.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية مساعد رئيس جمهورية الفلبين

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23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441 05:58 PM

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال لقاء بالرياض

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع مساعد الرئيس الفلبيني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس المراسم الرئاسية ومساعد رئيس جمهورية الفلبين روبرت بورج.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية مساعد رئيس جمهورية الفلبين

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