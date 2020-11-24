بـ3999 حالة جديدة.. "كورونا" يرتفع بالإصابات في المغرب إلى 331,527

عدد الوفيات بالفيروس بلغ 5469

سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 3999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى331,527.

وبينت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الثلاثاء)، أنها سجلت 73 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5469 حالة وفاة.