محاكمة شركة دنماركية خرقت العقوبات المفروضة على النظام السوري

زوّدت الطائرات الروسية المنتشرة في البلاد بالوقود

بدأت محاكمة شركة دنماركية، اليوم الثلاثاء، بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، بإمدادها الطائرات العسكرية الروسية المنتشرة في البلد الغارق في الحرب بالوقود.

وأَّوضحت النيابة العامة أن شركة "دان بانكرينغ"، باعت عبر فرعها في كالينينغراد (روسيا)، بين عامي 2015 و 2017، في 33 مناسبة، ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركتين روسيتين، وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى النظام السوري، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أنها ستطلب بشكل خاص إنزال عقوبة السجن، للمدير العام لشركة "دان بانكرينغ" وتغريمه مالياً.

من ناحيته، بين المدعي العام اندرس ديرفيغ ريشندورف، في بداية المحاكمة أن هذا يمثل خرقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي، فكمية الكيروسين التي ذهبت إلى النظام السوري أثرت على الأوضاع في البلاد.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر 2011، عقوبات على نظام بشار الأسد، تخضع سنوياً للمراجعة، وتشمل العقوبات: حظر النفط، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.