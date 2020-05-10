مخاطر "كورونا" لاتزال قائمة.. استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى

مجلس الأوقاف: الرفع غير خاضع للعواطف الدينية

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم (الأحد)، أنه سيستمر في تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس؛ بسبب فيروس كورونا، رغم مطالبة المصلين بالسماح لهم بالصلاة هناك.

وأفاد المجلس في بيان أوردته "رويترز"، أن الأسباب الاحترازية التي أوجبت قرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك ما زالت قائمة، وما زالت المرجعيات الطبية تحذر من رفع التعليق حرصًا على حياة المصلين وعدم إلحاق الضرر جراء الاختلاط واسع النطاق.

وأضاف أن موضوع رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى غير خاضع للعواطف الدينية أو الضغط على إدارة الأوقاف، وإنما هو مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية يتحملها مجلس الأوقاف بالتشاور مع المرجعيات الصحية ذات الاختصاص والكفاءة، التي ما زالت تشدد على استمرار التعليق.

وبين المجلس أن تخفيف قيود الدخول إلى بعض الأماكن والمرافق من خلال التحكم بالعدد وشروط السلامة لا ينسحب على المسجد الأقصى.