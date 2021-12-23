"الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

على رتبة "جندي" رجال.. عبر بوابة "أبشر - توظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على رتبة (جندي) رجال.

وبينت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول والمستندات المطلوبة عبر بوابة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.