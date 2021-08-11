شاهد.. خطر السقوط يهدد مرتادي مستوصف القوارير بالقرى

ومناشدات بضرورة معالجته

طالب عدد من زوار مستوصف القوارير بمحافظة القرى الجهة ذات العلاقة بضرورة توفير وسائل السلامة في باحة المستوصف، والتي لا تخلو من تواجد بعض كبار السن أو الأطفال أثناء مراجعتهم للعيادة؛ خشية تعرضهم للسقوط من أطرافه، والتي خلت من الحواجز الحديدية أو السواتر في إحدى الجهات منه.

"سبق" وقفت ميدانيًّا على المناشدة ورصدت خطورة الموقع؛ إذ يتجاوز ارتفاع بعض الأماكن المكشوفة عدة أمتار ولا يوجد سواتر أو حواجز أو عبارات تحذيرية؛ ما يشكل خطرًا في حال تعرض أحد للسقوط لا قدر الله، لاسيما أن الأجواء بعض الأحيان تشهد ضبابًا كثيفًا قد يحجب الرؤية مما يعرض الأشخاص للسقوط.