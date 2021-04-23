بالفيديو "الداخلية في أسبوع".. ضربات أمنية ناجحة في معظم المناطق على أكثر من صعيد

إحباط محاولة تهريب 5.2 مليون قرص أمفيتامين بميناء جدة

حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع، نجاحات، في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر" فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى قيام الأمير عبدالعزيز بن سعود بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين لجلالة ملك البحرين وسمو ولي عهده وتمنياتهما لحكومة وشعب مملكة البحرين دوام الرقي والازدهار وأطراد التقدم.

وتضمن الفيديو، ترؤس الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية وزير الداخلية في مملكة البحرين الاجتماع الأول للجنة التنسيق الأمني والعسكري المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني وذلك بالعاصمة البحرينية المنامة.

واستعرض إعلان منصة الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية "أبشر" عن وصول عدد مستخدميها إلى 21 مليون مستخدم موثق.

كما استعرض إطلاق الإدارة العامة للمرور للنسخة الإلكترونية من رخصة القيادة وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" وتطبيق "توكلنا".

وأشار إلى احتفال المديرية العامة للجوازات بتخريج 365 مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة في مركز التدريب النسائي بمعهد الجوازات وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتضمن الفيديو أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب (5.200.000) قرص أمفيتامين مخدر بميناء جدة الإسلامي والقبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمدينة عرعر وهم أربعة متهمين.

ولفت إلى قيام القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية بالأمن العام بضبط 98 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وكشف المقطع عن رصد 27377 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في مناطق المملكة خلال الفترة من ٢٩/ ٨/ ١٤٤٢هــ وحتى ٥/ ٩/ ١٤٤٢هــ.

وتضمّن الفيديو أن المركز الوطني للعمليات استقبل 1.445.260 مكالمة خلال شهر شعبان 1442هــ عبر رقم الطوارئ (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.