اللجنة الأمنية بأمارة الرياض تضبط "600 قطعة" عسكرية بـ4 محافظات

أغلقت محلاً يعمل بدون ترخيص في محافظة المجمعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات

ضبطت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض أثر جولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية؛ ما يزيد على 600 قطعة من الشعارات والرتب والأنواط العسكرية، بالإضافة إلى عدد من البدل العسكرية في محافظات المجمعة والدوادمي والزلفي وعفيف.



كما أغلقت اللجنة محلاً يعمل بدون ترخيص في محافظة المجمعة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها جميع المضبوطات ومصادرتها.



وتأتي هذه الجولات بمتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.



يذكر أنه شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.