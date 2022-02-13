برعاية "سبق".. تدشين مبادرة "كيان معكم" بمناسبة اليوم العالمي للسرطان

إيمانًا من جمعية الأيتام بأهمية مشاركتها في الفعاليات الدولية والمناسبات المختلفة

إيمانًا من جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة بمشاركتها في الأيام العالمية والمناسبات المختلفة للتعريف بها، ودمج أبنائها بالمجتمع، أقامت أمس جمعية كيان مبادرة بعنوان "كيان معكم"، بحضور المدير التنفيذي للجمعية شيخة العتيبي، وعدد من موظفات الجمعية ومستفيدات كيان، في مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض، وذلك بمشاركة فريق بروين التطوعي، ومؤسسة الأوقاف المبتكرة، وفريق قوة عطاء التطوعي، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وجمعية رعاية متعافي السرطان "متعافٍ".

وتحدث خلال البرنامج عدد من المتعافيات من مرض السرطان عن تجربتهن ومعاناتهن مع المرض، ومن بينهن ابنة جمعية كيان "تهاني الطائفي"، وكانت قصصهن مؤثرة جدًّا، وتبيَّن خلال حديثهن قوة الإيمان بالله، وقوة الصبر والعزيمة لديهن، والانتصار على مرض السرطان.. والكثير الكثير.

وفي الختام تم تكريم مركز الملك سلمان الاجتماعي بـ"درع كيان"، كما تم تكريم الجهات المشاركة والمتطوعين في المبادرة.

وقد تم إرسال هدايا لمستشفى الملك عبدالله لأورام السرطان مقدَّمة من شركة جارتنر تحت اسم مبادرة "كيان معكم". علمًا بأن الرعاة الإعلاميين لجمعية كيان هم: "صحيفة سبق الإلكترونية، وصحيفة خبر الرياض الإلكترونية".

هذا، ومن ناحية أخرى استضاف تشيكي شيز ٣٥ مستفيدًا من أبناء جمعية كيان، وتم توفير بطاقات اللعب لهم، وثلاث شرائح بيتزا. وجاءت استضافتهم بناء على الترشيح في البرامج الترفيهية للمستفيدات اللاتي يحضرن البرامج التعليمية والتدريبية التي تقيمها الجمعية، وتم تسليم شهادات شكر من الجمعية للمتبرعين.