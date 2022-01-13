مواطنون يناشدون "أمين مكة الجديد" حلاً جذريًّا لتعثُّر تقاطع كوبري الدائري الرابع بمكة

أعربوا عن أملهم بأن يحل الجزء الوحيد من الطريق البالغ طوله إجمالاً 65 كلم

هل سيضع أمين العاصمة المقدسة الجديد حلاً جذريًّا لمشكلة تعثُّر تقاطع كوبري طريق الدائري الرابع بمكة مع طريق السيل – المعيصم؟.. تلك هي التساؤلات التي يرددها السكان ما إن تلقوا خبر تكليف طارق بن حسين لنجاوي أمينًا لأمانة العاصمة المقدسة.

ويأمل الأهالي من أمين مكة الجديد أن يحل لغز تعثُّر مشروع الكوبري، وهو الجزء الوحيد المتبقي الذي لم يكتمل بعد من طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة البالغ طوله إجمالاً 65 كلم.

وتوقف مشروع الكوبري منذ سنوات ولم يُستكمل بعد، ولا تزال الصبات الخرسانية تحاصره من جميع الاتجاهات، ويشكِّل زحامًا مروريًّا، خاصة في أوقات الذروة.

ولم يجد السكان مبررًا لعدم استكماله طيلة السنوات الماضية، مطالبين الأمين الجديد باستكماله على وجه السرعة، والوقوف على مكامن الخلل التي اعترت تنفيذه.