بونوتشي: وجدنا ترحيبًا كبيرًا من الجماهير السعودية.. و"لوليتش": نريد تحقيق اللقب

قال ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس الإيطالي: علمتنا الهزيمة أمام لاتسيو في الدوري قبل ثلاثة أسابيع أن التفاصيل الصغيرة في مباريات كهذه هي التي تحسم كل الأمور، وكل مباراة لها قصة مختلفة.

وجاء حديث مدافع السيدة العجوز والمنتخب الإيطالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السوبر الإيطالي التي ستقام غدًا في الرياض.

وتابع: أملنا أن نقدم مستوى أفضل من الذي قدمناها في لقاء الدوري، وعلينا أن نصل إلى أعلى مستوى، وبعد فترة التوقف علينا التفكير أكثر في باقي مباريات الموسم.

وتابع: نعرف جيدًا مهاجم لاتسيو إيموبيلي؛ فهو يمرُّ بمرحلة إيجابية مهمة في حياته المهنية، وسنكون على يقظة لمراقبة تحركاته، ونعمل على الحد من خطورته. وفريق لاتسيو مجموعة متكاملة، ولا يقف على لاعب واحد؛ فهو فريق قوي؛ وعلينا الحذر لإيقاف خطورتهم.

وأضاف: نحن متأكدون أننا يجب أن ندخل اللقاء بكل جدية لتحقيق الفوز، والظفر باللقب. ونستمتع حاليًا بما نقدمه في يوفنتوس.. وفريقنا يقدم مستوى أقوى من الموسم الفائت؛ فنحن نلعب بثبات، وخسرنا مرة وحيدة فقط. وتذبذب الأداء هو جزء من كرة القدم، ويوجد توازن في الفريق، وحلول وسط بين ما يطلبه المدرب وما يؤديه اللاعبون.. فنحن لم نقدم بعد مستوانا الحقيقي، وهو ما سنظهره في بقيه الموسم.

وأشار بونتشي إلى أن هناك حماسًا كبيرًا لدى الجماهير السعودية كما شاهدنا في مباراة العام الماضي من حب وشغف؛ إذ وجدنا ترحيبًا كبيرًا، ونحن سعداء بهذا الشغف. وقد تكلمت مع جيوفينكو في الأيام الماضية، وأخبرني بالعديد من الإيجابيات عن السعودية، والترحيب بالضيوف، وعن مدى الشغف والمحبة اللذين تحملهما الجماهير السعودية لكرة القدم.

من جانبه، أوضح سيناد لوليتش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي أن مواجهته يوفنتوس في 4 نهائيات سابقة تمنحه الخبرة قبل لقاء الفريقين يوم غد، وقال: ولا نخشى من قوة المنافس أو خبرته الكبيرة؛ فنحن نؤمن بقدرتنا على الفوز دومًا. وبهذه الذهنية سنخوض مباراة السوبر.

وتابع معركة خط الوسط أمام لاعب وسط يوفنتوس ميريام بيانيتش تحتاج لتحضير ممتاز، واستحضار لأسلوبنا في الدوري. ونسعى لختام العام الحالي بنيل لقب السوبر، وإرسال رسالة قوية للإعلام والجمهور عن فريق لاتسيو.

وأضاف: خروجنا من مسابقة الدوري الأوروبي أمرٌ مؤسف قياسًا بالمستوى الفني الذي قدمناه في مبارياتنا. والآن تركيزنا على التعويض في بقية منافسات الموسم.