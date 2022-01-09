مهرجان المؤسس للإبل ينقل فعالياته بـ10 لغات

حرصًا على إطلاع العالم على أبرز المنافسات

ينقل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، فعالياته ونشاطاته ومنافساته لمحبي الإبل وعشاقه حول العالم، بلغاتهم المختلفة.

وأكد المهندس سعيد راشد الفارعة مسؤول الإعلام الدولي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة السادسة، حرص إدارة المهرجان على إطلاع محبي الإبل في العالم، على أبرز المنافسات والنتائج سواء في المزاين أو سباقات الهجن.

وقال: إنه تم نقل هذا الحدث للكثير من الصحف الأجنبية بأكثر من عشر لغات دولية مختلفة وهي: (الإنجليزية، والفرنسية، والهولندية، والألمانية، والإسبانية، والبرتغالية، والهندية، والصينية، والباكستانية، واليابانية، والكورية).

وأشار المهندس سعيد الفارعة إلى أن المهرجان استضاف أكثر من 42 سفيراً، وعدداً من مؤثري التواصل الاجتماعي الدوليين؛ بهدف نقل الحدث، موضحاً أن العمل جارٍ على اتفاقيات مع وكالات أنباء دولية للمواسم القادمة.

وتابع: "هناك الكثير من القصص خلال المهرجان تناقلها الإعلام الدولي، من أهمها محاربة العبث باستخدام نخبة من المتخصصين والتقنيات الحديثة، وكذلك قصة الباحثة الأمريكية كرستينا، إحدى ضيوف المؤتمر الدولي لهذا الموسم، والتي عالجت ابنها المصاب بالتوحد بحليب الإبل من خلال بحوث ودراسات مطولة".

وختم حديثه قائلاً: "رسالة نادي الإبل هي نشر ثقافة الإبل والموروث الشعبي لكل أنحاء العالم وتحفيز المواطنين السعوديين والخليجيين والعالم العربي على الاعتزاز بهذا الموروث الشعبي العظيم؛ بهدف تنمية الفكر الثقافي والعلمي والعملي في مجال تربية الإبل وموروثها والعمل على تطويره وتنشيطه والاستمتاع بها ومعها".