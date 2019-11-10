بالفيديو .. خالد عبدالرحمن لجماهيره في المسرح: "لا تصايحون.. الهلال مثَّل الوطن ويستاهل"

قدَّم الفنان خالد عبدالرحمن التهنئة لمنسوبي نادي الهلال من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين وجماهير؛ وذلك بعد تحقيق الفريق الكروي الأول فوزًا مهمًّا على نظيره أوراوا الياباني بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب من نهائي كأس آسيا لكرة القدم، الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
وقال خالد عبدالرحمن من على المسرح الذي يقيم حفلة غنائية في الرياض: "نبارك لنادي الهلال فوزه في المباراة".
وما إن قدَّم خالد عبدالرحمن التهنئة حتى بادلته الجماهير بالصراخ، لكنه عاد ممسكًا "المايك" قائلاً: "لحظة، لا تصايحون. نادٍ مثَّل الوطن ويستاهل".
وعاد وأضاف: "والله جميع الأندية على رأسي (النصر والأهلي والشباب والاتفاق والهلال) كلهم".
https://twitter.com/RotanaMousicaTV/status/1193268054681096193خالد عبدالرحمن موسم الرياض فعاليات موسم الرياض الهلال أوراوا الياباني نهائي أبطال آسيا نهائي دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا
بعد أن قدَّم التهنئة للفريق الأزرق بالفوز على أوراوا
قدَّم الفنان خالد عبدالرحمن التهنئة لمنسوبي نادي الهلال من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين وجماهير؛ وذلك بعد تحقيق الفريق الكروي الأول فوزًا مهمًّا على نظيره أوراوا الياباني بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب من نهائي كأس آسيا لكرة القدم، الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
وقال خالد عبدالرحمن من على المسرح الذي يقيم حفلة غنائية في الرياض: "نبارك لنادي الهلال فوزه في المباراة".
وما إن قدَّم خالد عبدالرحمن التهنئة حتى بادلته الجماهير بالصراخ، لكنه عاد ممسكًا "المايك" قائلاً: "لحظة، لا تصايحون. نادٍ مثَّل الوطن ويستاهل".
وعاد وأضاف: "والله جميع الأندية على رأسي (النصر والأهلي والشباب والاتفاق والهلال) كلهم".
https://twitter.com/RotanaMousicaTV/status/1193268054681096193