أستراليا تُدين استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي

دعت أطرافَ النزاع اليمني للانخراط في عملية السلام

أدانت أستراليا استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بالطائرات المُسَيّرة، والذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

وقال سفير أستراليا لدى المملكة، مارك دونوفان، في بيان اليوم: نُدين الهجوم الذي نَفّذه الحوثيون على أبها، والذي استهدف المدنيين، وندعو مرة أخرى جميع أطراف النزاع اليمني للانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

أستراليا مطار أبها الدولي مليشيا الحوثي الطائرات المسيرة الأمم المتحدة اليمن

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12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443 04:32 PM

دعت أطرافَ النزاع اليمني للانخراط في عملية السلام

أستراليا تُدين استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

سيدني

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أدانت أستراليا استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بالطائرات المُسَيّرة، والذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

وقال سفير أستراليا لدى المملكة، مارك دونوفان، في بيان اليوم: نُدين الهجوم الذي نَفّذه الحوثيون على أبها، والذي استهدف المدنيين، وندعو مرة أخرى جميع أطراف النزاع اليمني للانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

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أستراليا مطار أبها الدولي مليشيا الحوثي الطائرات المسيرة الأمم المتحدة اليمن

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