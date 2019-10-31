"مدني القطيف" يُخمد حريقًا بشقة سكنية ويُنقذ عائلة من 7 أفراد

اندلع في مطبخ بالطابق الأرضي لمبنى مكوّن من ثلاثة طوابق

أخمدت فِرَق الدفاع المدني في القطيف حريقًا نشب في مطبخ شقة، وقامت الفِرَق بإخلاء العائلة.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #القطيف حريقًا اندلع في مطبخ بشقة بالطابق الأرضي لمبنى سكني مكوّن من ثلاثة طوابق، تم إخلاء عائلة مكونة من سبعة أشخاص دون وقوع إصابات ولله الحمد، ويعود سبب الحادث إلى تماسّ كهربائي في الثلاجة.

مدني القطيف الدفاع المدني حريق القطيف

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31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 09:35 AM

اندلع في مطبخ بالطابق الأرضي لمبنى مكوّن من ثلاثة طوابق

"مدني القطيف" يُخمد حريقًا بشقة سكنية ويُنقذ عائلة من 7 أفراد

صحيفة سبق الإلكترونية

القطيف

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أخمدت فِرَق الدفاع المدني في القطيف حريقًا نشب في مطبخ شقة، وقامت الفِرَق بإخلاء العائلة.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #القطيف حريقًا اندلع في مطبخ بشقة بالطابق الأرضي لمبنى سكني مكوّن من ثلاثة طوابق، تم إخلاء عائلة مكونة من سبعة أشخاص دون وقوع إصابات ولله الحمد، ويعود سبب الحادث إلى تماسّ كهربائي في الثلاجة.

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