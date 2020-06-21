فرنسا: تسجيل 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 29633

خامس أعلى حصيلة وفيات بالفيروس في العالم

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بواقع 19 حالة منذ يوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي إلى 29633.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.

وتسجل فرنسا حالياً خامس أعلى حصيلة وفيات بالفيروس في العالم.

فيروس كورونا الجديد

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21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 08:26 AM

خامس أعلى حصيلة وفيات بالفيروس في العالم

فرنسا: تسجيل 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 29633

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بواقع 19 حالة منذ يوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي إلى 29633.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.

وتسجل فرنسا حالياً خامس أعلى حصيلة وفيات بالفيروس في العالم.

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فيروس كورونا الجديد

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