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يمتد على مساحة تزيد على 3 ملايين م2 والحجز يبدأ من اليوم

"الإسكان" تطلق مشروع شرق الرياض يوفر 3701 وحدة سكنية

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن إطلاق مشروع المشرقية السكني الواقع شرق العاصمة الرياض، حيث سيضيف المشروع عند اكتماله 3701 وحدة سكنية متنوعة لمستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.



يأتي ذلك في إطار استمرار الشركة في ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل بما يلبّي تطلّعات الأسر ويسهم في زيادة تملكها للمسكن الأول ضمن مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، فيما يبدأ حجز موعد لزيارة مركز سكني الشامل ابتداءً من اليوم، ويمكن حجز الموعد من خلال الرابط https://sakani.housing.sa/project/546809 .



وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي خلال حفل الإطلاق اليوم الأحد، أن المشروع الجديد يأتي امتدادًا للجهود المستمرة الهادفة إلى توفير حلولٍ سكنية ملائمة تمكن الأسر من تملك المساكن بالتوازي مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، حيث يأتي مشروع "المشرقية" امتدادًا لما طرحته الشركة مؤخرًا من مشاريع متنوعة شهدت إقبالًا عاليًا أثمر عن حجز أكثر من 90% منها خلال فترة قياسية.



وبيَّن البطي أن المشروع يمتد على مساحة تزيد على 3 ملايين م2، وتوفر وحداته السكنية 6 تصاميم مختلفة لتمنح المستفيدين خيارات مرنة بمساحات تتراوح بين 350 و460 م2، كما يتضمن المشروع 207 مبانٍ سكنية تجارية، و16 مبنى استثماريًّا تجاريًّا، إضافة إلى عدد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء بما يكفل توفير جودة حياة لسكان المشروع.



وأشار إلى أن مشروع "المشرقية" يعكس تطلعات الشركة الوطنية للإسكان وإسهاماتها في تنمية السوق العقاري وازدهاره، ويرسخ معايير جديدة للابتكار في قطاع البناء والتشييد وعرض الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج سكني، مبينًا أن تطوير المشروع سيتم عبر مفهوم جديد يجمع بين اختيار الأرض والتصميم وتطوير الوحدة السكنية.

ويتميز مشروع "المشرقية" بحلولٍ هندسية فريدة، تتسم بمرونة عالية وتمنح المستفيد إمكانية تعديل تصاميم الوحدات السكنية وفق اشتراطات محددة، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الإستراتيجي الذي يجعله حلقة وصل تربط الأحياء الواقعة بين طريق الدمام، وطريق الجنادرية، وطريق خريص.