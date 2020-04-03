"العساكر" يشيد بمشاركة 289 طبيبًا سعوديًا للتصدي لفيروس كورونا بفرنسا

عبر تغريدة بـ"تويتر" وصفهم كالنخيل يتوجون قيم بلادهم عملاً من أجل الإنسان

أشاد مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد رئيس مركز مبادرات مسك الخيرية بدر العساكر بمشاركة ٢٨٠ طبيبًا سعوديًا في الخطوط الأمامية بفرنسا للتصدي لفيروس كورونا، واصفًا أبناء المملكة كالنخيل يتوجون قيم بلادهم عملاً من أجل الإنسان.

جاء ذلك في تغريدة من حسابه الخاص بمنصة "تويتر"، تعليقًا على تقرير نشرته قناة العربية اليوم عن مشاركة الأطباء قال فيها "هذا ما يحدث أبدًا..أبناؤنا وبناتنا في فرنسا، نخيل سعودية يتوجون قيم بلادهم عملاً لأجل الإنسان".

فيما نشرت قناة العربية تقريرًا إعلاميًا بعنوان "سعوديون في خدمة العالم" يصف مشاركة 280 طبيبًا سعوديًا في محاربة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا، متسلحين بروح التضامن الضرورية في هذا الوقت العصيب.

وتحدث بعض هؤلاء الأطباء مع قناة "العربية"، شارحين أنهم مبتعثون للدراسة في فرنسا، في تخصصات طبية مختلفة، ويعملون الآن في المستشفيات الفرنسية، وهم في الخطوط الأمامية بالمعركة ضد فيروس كورونا المستجد.