وزير الداخلية يوافق على تعيين 8 محافظين جدد في ‫مكة المكرمة

وتكليف وكيل لمحافظة الطائف وأمين لمجلس المنطقة

وافق ‫وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على قرارات بتكليف ثمانية محافظين في منطقة ‫مكة المكرمة وتكليفات في مناصب أخرى.

جاء ذلك بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫خالد الفيصل، بتكليف:

محمد القباع محافظًا لـ"القنفذة"، وعمران الزهراني لـ"الليث"، وفهد القثامي لـ"الجموم"، وعبدالعزيز المفرجي لـ"تربة"، ومحمد آل شيبان لـ"ميسان"، وأحمد عبدالدائم لـ"المويه"، وطراد البركاتي لـ"الكامل"، ورجاء السلمي لـ"بحرة"، وناصر السبيعي وكيلًا لمحافظة الطائف، وخالد البقمي أمينًا لمجلس المنطقة.

وزير الداخلية مكة المكرمة

23

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 06:24 PM

وتكليف وكيل لمحافظة الطائف وأمين لمجلس المنطقة

وزير الداخلية يوافق على تعيين 8 محافظين جدد في ‫مكة المكرمة

هادي العصيمي

مكة المكرمة

3 5,440

وافق ‫وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على قرارات بتكليف ثمانية محافظين في منطقة ‫مكة المكرمة وتكليفات في مناصب أخرى.

جاء ذلك بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫خالد الفيصل، بتكليف:

محمد القباع محافظًا لـ"القنفذة"، وعمران الزهراني لـ"الليث"، وفهد القثامي لـ"الجموم"، وعبدالعزيز المفرجي لـ"تربة"، ومحمد آل شيبان لـ"ميسان"، وأحمد عبدالدائم لـ"المويه"، وطراد البركاتي لـ"الكامل"، ورجاء السلمي لـ"بحرة"، وناصر السبيعي وكيلًا لمحافظة الطائف، وخالد البقمي أمينًا لمجلس المنطقة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الداخلية مكة المكرمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020