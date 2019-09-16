البلطان: عمل جماهير النصر غير مستغرب .. سبق لهم رمي إداراتهم وحافلة ناديهم

قال:" لم استفزهم .. عدلت شماغي"

اعتبر خالد البلطان رئيس نادي الشباب ما حدث من جمهور النصر من قذف لعلب المياه تجاهه بعد نهاية مباراة الفريقين بالأمر غير المستغرب منهم.

وقال في تعليق جديد على الحادثة عبر حساب النادي في "سناب شات":" ما حدث ليس غريبًا على جمهور النصر فقد قذفوا إداراتهم وحافلة ناديهم وأخرجوا الكرت الأحمر لإداراتهم ورفعوا الأحذية لإداراتهم فهل مطلوب أن ندعهم ينتصرون حتى يكونوا راضيين".

وأضاف: حقيقة فاجأتني ردة فعل بعض النصراويين الذين "يشره عليهم" من أن خالد البلطان استفز الجماهير أو سار بجوار الجماهير هذا الكلام غير صحيح إطلاقًا.

وزاد: ما حدث هو أنني ذهبت من الطريق الذي نذهب ونرجع من عنده لأنه ممنوع علينا نطلع من "الخرطوش" وهو ممر اللاعبين، ومن شاهد مقطع الفيديو يرى بأنني لم التفت عليهم أو استفزهم وهم من قام برمي العلب ووقتها كنت أقوم بتعديل الشماغ.

وتساءل قائلاً:" إذا كنت عندما أصلح شماغي يعتقدون أنه استفزاز ففي المرة المقبلة لن ارتدي الشماغ".

وأضاف: التعصب ذهب لأكثر من ذلك أنني أشرت إليهم أنهم مجانين لكن ما حدث تصرف غير رياضي ودونه مراقب المباراة وستذهب إلى لجنة الانضباط.

وأضاف : لا أعلم سبب غضبهم فلا تتوقعون أنه ستنقل لكم مباراة أو ستمنعون من الحضور كل ما في الأمر غرامة خمسين ألف ريال وانتهى الموضوع.