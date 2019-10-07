الانضباط تغرم "الحائلي" 20 ألف ريال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغريم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد.
وقالت اللجنة في قرارها: "إن العقوبة تأتي بسبب دخول الحائلي إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة أمام التعاون".
وأضافت اللجنة: تم تغريم الحائلي بمبلغ 20 ألف ريال.
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغريم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد.
وقالت اللجنة في قرارها: "إن العقوبة تأتي بسبب دخول الحائلي إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة أمام التعاون".
وأضافت اللجنة: تم تغريم الحائلي بمبلغ 20 ألف ريال.