الانضباط تغرم "الحائلي" 20 ألف ريال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغريم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد.

وقالت اللجنة في قرارها: "إن العقوبة تأتي بسبب دخول الحائلي إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة أمام التعاون".

وأضافت اللجنة: تم تغريم الحائلي بمبلغ 20 ألف ريال.


لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس الاتحاد أنمار الحائلي الاتحاد التعاون

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07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 09:00 PM

الانضباط تغرم "الحائلي" 20 ألف ريال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغريم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد.

وقالت اللجنة في قرارها: "إن العقوبة تأتي بسبب دخول الحائلي إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة أمام التعاون".

وأضافت اللجنة: تم تغريم الحائلي بمبلغ 20 ألف ريال.


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لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس الاتحاد أنمار الحائلي الاتحاد التعاون

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