مدرب الأخضر "رينارد": نحترم منتخب اليابان.. وعلينا الاستمرارية والمحافظة على الصدارة

قبل موقعة الحسم في تصفيات مونديال 2022

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الاثنين، عن آخر استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب اليابان ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وقال: "سعداء أن نكون في اليابان، ونشكرهم على حسن الاستضافة، غدًا لدينا مباراة مهمة نسعى لتحقيق العلامة الكاملة".

وأضاف "رينارد": "من المهم لنا المحافظة على النتائج التي حققناها في الجولات الماضية، فقد تمكّنا من الفوز في جميع المباريات ما عدا مواجهتنا أمام المنتخب الأسترالي والتي انتهت بالتعادل، لذلك يجب علينا غدًا الاستمرارية والمحافظة على الصدارة وتحقيق التأهل المباشر".



وأكد "إيرڤي رينارد" احترامه للمنتخب الياباني وقال: "أكنّ الكثير من الاحترام لمنتخب اليابان، ونعلم جميعًا أنه يحتل المركز الثاني على مستوى قارة آسيا في التصنيف الدولي لكرة القدم، وكذلك خاض كأس العالم 2018 في روسيا وقدم أداءً جيدًا تجاوز فيه دور المجموعات".



وعن غياب اللاعب "سلمان الفرج" رد قائلاً: "سلمان الفرج ذو قيمة فنية عالية ليس على المستوى المحلي بل على مستوى قارة آسيا، وهو أحد أفضل اللاعبين، ولكن طبيعة كرة القدم تحتم التعامل مع مثل هذه الظروف".



وعن انخفاض المعدل التهديفي رد "رينارد" قائلاً: "جئنا هنا إلى اليابان لنكمل مسيرتنا الجيدة، ولا يهمنا معدل التهديف المنخفض في المباريات الثلاث الماضية، حيث حققنا الأهم في الحصول على النقاط والتربع على رأس المجموعة، وأستطيع أن أؤكد لكم أن اللاعبين جاهزون، ويعلمون ماذا نريد منهم".



وعن الاحترازات داخل معسكر الأخضر رد "إيرڤي رينارد" قائلاً: "لا توجد لدينا إصابات على مستوى فيروس كوفيد-19 حتى الآن، فهناك الكثير من الاحترازات التي يقوم بها الفريق، وهذا أمر طبيعي يواجه الجميع حول العالم، ولحسن الحظ بأننا نستطيع لعب كرة القدم".



وعن إمكانية حسم التأهل غدًا رد "رينارد" قائلاً: "مباراة صعبة ونتمنى أن نتوج المسيرة الجيدة بالفوز غدًا، وكنا نعلم أن هذه المرحلة ستكون صعبة وبالفعل صعبة ونحن نعمل بشكل جيد، لكن المهمة لم تنتهِ بعد، وسأردد حتى بعد ضمان التأهل يجب علينا أن نحافظ على الاستمرارية".