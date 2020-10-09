الوحدة يتوج بالدوري الممتاز لكرة اليد.. وهبوط العدالة والروضة للأولى

بعد تعادله أمام الأهلي 24-24 في ختام مباريات الجولة الأخيرة

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد، فريق الوحدة بكأس بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد بعد تعادله اليوم أمام الأهلي 24-24 في ختام مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من الدور النهائي؛ وذلك على صالة وزارة الرياضة بجدة.

وتفصيلًا: رفع الوحدة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأول، علماً بأنه ضمن تحقيق اللقب منذ الجولة الماضية، فيما نال الخليج المركز الثاني والميداليات رغم خسارته أمام الصفا 27-29 عقب وصوله للنقطة 17، فيما تحصل النور على المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد فوزه على مضر 28-24 برصيد 14 نقطة.

وهبط فريقا العدالة والروضة لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، فيما تأهلت فرق الوحدة والخليج والنور ومضر (بطل الكأس) إلى بطولة النخبة التي تنطلق الأسبوع المقبل في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.