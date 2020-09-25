وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللاتفي العلاقات الثنائية

خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين اليوم

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 02:32 PM

خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين اليوم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللاتفي العلاقات الثنائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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