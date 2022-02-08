أخضر الصالات يواجه نظيره البحريني استعداداً للآسيوية

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مواجهتين وديتين مع نظيره المنتخب البحريني يومي السبت والاثنين المقبلين، في مقر معسكر المنتخب الذي يقام في المنطقة الشرقية ويستمر حتى 15 من فبراير الجاري، وذلك في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 7 أبريل المقبل.

ميدانياً، واصل "أخضر الصالات" تدريباته اليوم (الثلاثاء)، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي قسم الحصة التدريبية على فترتين (صباحية ومسائية)، حيث أقيمت تدريبات الفترة الصباحية على صالة مدينة الأمير نايف في القطيف، خضع خلالها اللاعبون لتدريبات وتمارين لياقية وبدنية متنوعة، فيما أقيمت تدريبات الفترة المسائية على صالة قاعدة الملك عبدالعزير الجوية بالظهران، طبق خلالها اللاعبون عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على الصالة.