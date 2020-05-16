بعد ملاحقات دولية استمرت 25 عاماً.. فرنسا تعتقل سفاح رواندا

"كابوجا" تخفّى في باريس تحت هوية مزورة

أعلنت وزارة العدل الفرنسية أن السلطات اعتقلت اليوم السبت فيليسيان كابوجا، المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا، في منطقة من العاصمة باريس.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "كابوجا" (84 عاما) كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيار سور سين قرب باريس، وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاماً.

وأضافت: أفراد الأمن الفرنسيون اعتقلوه في الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش اليوم.