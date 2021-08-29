مقتل جنديين باكستانيين بنيران متشددين من الجانب الأفغاني للحدود

"الجيش" رد بإنهاء حياة اثنين من المهاجمين

أعلن الجيش الباكستاني مقتل اثنين من جنوده، اليوم (الأحد)؛ في إطلاق نار من جانب متشددين عبر الحدود مع أفغانستان.

وذكر الجيش أنه انتقم لمقتل الجنديين بقتل اثنين أو ثلاثة مهاجمين، وفقاً لـ"رويترز".

والحادث الذي وقع بمقاطعة باجور الباكستانية هو الأول من نوعه منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

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29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 08:18 PM

"الجيش" رد بإنهاء حياة اثنين من المهاجمين

مقتل جنديين باكستانيين بنيران متشددين من الجانب الأفغاني للحدود

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن الجيش الباكستاني مقتل اثنين من جنوده، اليوم (الأحد)؛ في إطلاق نار من جانب متشددين عبر الحدود مع أفغانستان.

وذكر الجيش أنه انتقم لمقتل الجنديين بقتل اثنين أو ثلاثة مهاجمين، وفقاً لـ"رويترز".

والحادث الذي وقع بمقاطعة باجور الباكستانية هو الأول من نوعه منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

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