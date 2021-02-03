الملكية الفكرية: حجبنا أكثر من ٣٠٠ موقع انتهكت حقوق البث حتى الآن

المتحدث الرسمي: عمل مستمر لتطبيق النظام بحق المخالفين لـ"حقوق المؤلف"

أكد المتحدث الرسمي لـ#الهيئة_السعودية_للملكية_الفكرية محمد بن عبدالله الحسن، أن الملكية الفكرية مستمرة في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك حقوق البث والأفلام والمسلسلات وغيرها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: حتى الآن تم حجب أكثر من ٣٠٠ موقع، والعمل مستمر لتطبيق النظام بحق كل المخالفين لنظام حقوق المؤلف.