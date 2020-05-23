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ارتفع عدد الحالات التي تعافت بالبلاد إلى 5747

الكويت تسجّل 232 حالة شفاء من كورونا

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سجّلت الكويت اليوم 232 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 5747 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكويتية أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.