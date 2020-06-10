"أمانة عسير" تُنهي 99% من مشاريع السفلتة والإنارة بـ4 مخططات

بتكلفة تجاوزت 12 مليون ريال بـ"القارية والجليحة وآل علي والمسقي"

أنهت أمانة منطقة عسير نحو 99% من أعمالها بمشروع سفلتة ورصف وإنارة أربع مخططات بقيمة إجمالية بلغت 12.175.850 ريالًا.

وصرّح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أعمال السفلتة والإنارة، شملت مخططات القارية والجليحة وآل علي والمسقي.

وقال الحميدي: إن هذه المشاريع التي تم اعتمادها من قِبَل الأمانة، تسير وفقًا للخطة والاستراتيجية التي تم وضعها لإنهائها وفقًا للعقود المعتمدة.

وشدد على أن الأمانة حريصة على تقديم أفضل خدمة ممكنة؛ لافتًا إلى أن وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة تقوم بعمل التصاميم اللازمة؛ فضلًا عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم؛ بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية في كافة أنحاء منطقة عسير؛ في ظل دعم ومتابعة من قِبَل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.