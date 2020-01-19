‫5 عقوبات بحق اثنين من المشاركين وتغريم أحدهما مليون ريال في مهرجان الإبل

حرمانهما من المسابقة وسَحْب وحجب جميع الجوائز والنتائج التي حصلا عليها

أصدرت اللجنة القانونية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 5 عقوبات بحق اثنين من المشاركين في المهرجان ‫بنسخته الرابعة. وجاء القرار بناء على ما تم رصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام المشاركَيْن بمخالفات، استوجبت التعامل معها بشكل حازم؛ إذ قررت اللجنة القانونية بالمهرجان سَحْب وحجب جميع الجوائز والنتائج التي حصل عليها المشارك هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني العتيبي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالنسخة الرابعة. أيضًا تقرر إلزام المشارك بدفع مبلغ مالي قدره مليون ريال، وفقًا للوائح المنظمة للمهرجان، إضافة إلى حرمان المشارك من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حتى يتم دفع المبلغ المالي المقرر.

وفيما يخص المشارك المخالف الثاني فقد قررت اللجنة القانونية سَحْب وحجب جميع الجوائز والنتائج التي حصل عليها المشارك مترك بن نايف بن تركي بن حجنة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالنسخة الرابعة. كما قررت إدارة المهرجان ممثلة في اللجنة القانونية حرمان المشارك من المشاركة في المهرجانات كافة التي ينظمها نادي الإبل لمدة سنتين من تاريخ هذا القرار، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للمهرجان.