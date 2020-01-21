"سبق" تكشف تفاصيل إطلاق نار على سيارة طالبات ووفاة إحداهن بالدمام

الجهات الأمنية قبضت على الشاب الذي اعترض السيارة وأصاب الطالبات والسائق

علمت "سبق" من مصادرها أن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية، وتحديدًا شرطة مدينة الظهران، تمكَّنت من إلقاء القبض على شاب؛ قام باعتراض سيارة (خاصة)، تقلُّ طالبات بمدينة الدمام، وقام بإطلاق النار على السائق والطالبات.



وتفصيلاً، قالت المصادر إن الشاب قام باعتراض إحدى السيارات الخاصة بنقل الطالبات بأحد أحياء غرب مدينة الدمام، وقام بإطلاق النار من سلاح كان بحوزته على سائق المركبة (من جنسية آسيوية)، والطالبات؛ ما أدى لإصابة الطالبات بإصابات بليغة، وكذلك سائق المركبة؛ وتم نقلهم إلى المستشفى في حينها.

وأكدت المصادر ذاتها أن إحدى الفتيات توفيت في المستشفى نتيجة الإصابة البليغة التي تعرضت لها، فيما تعاملت الجهات المعنية مع الحادث وفق الأنظمة.