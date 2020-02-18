"الصحة العالمية": 80 % من إصابات "كورونا" حميدة

حذَّرت من أي إجراء غير متكافئ

حذَّرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الثلاثاء) من أي إجراء غير متكافئ، مستندة إلى دراسة تُظهر أن أكثر من ثمانين في المئة من المرضى يعانون شكلاً حميدًا من المرض، حسبما أوردت "فرانس 24".

وتجاوز عدد الإصابات في الصين اليوم سقف 72 ألفًا و300، وفي سائر أنحاء العالم أُحصيت نحو 900 إصابة في نحو ثلاثين بلدًا، غير أن منظمة الصحة العالمية لاحظت أنه خارج مقاطعة هوباي الصينية، بؤرة وباء "كوفيد-19"، المرض طال نسبة ضئيلة جدًّا من السكان مع نسبة وفيات ناهزت اثنين في المئة.

وفي الأسابيع الأخيرة أُلغيت أو أُرجئت مؤتمرات تجارية ومباريات رياضية وتجمعات ثقافية، فيما علق عدد كبير من شركات الطيران الرحلات إلى الصين القارية.

واستنادًا إلى دراسة للمركز الصيني للمراقبة والوقاية من الأمراض، شملت أكثر من 72 ألف شخص، أكد تيدروس أدانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة، أن أكثر من ثمانين في المئة من المرضى يعانون شكلاً حميدًا من المرض.

وأظهرت الدراسة أن نسبة الوفاة بكورونا المستجد حتى سن 39 عامًا تبقى متدنية جدًّا، ولا تتجاوز 0.2 في المئة، ثم تزداد تدريجيًّا مع التقدم في العمر.

وفي مؤشرات مشجعة، أُعلنت اليوم، عدد الإصابات الجديدة في البر الصيني خلال 24 ساعة بلغ 1886، وهو الأدنى منذ بداية الشهر، فيما تراجع عدد الوفيات الإضافية 98 لليوم الرابع.