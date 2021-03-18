"أمانة مكة" ترصد لوحات تجارية مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي

ألزمت مُلّاكها بتغييرها فورًا وشددت على التزامها بمعاقبة المخالفين

رصدت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة البلديات- عددًا من اللوحات المخالفة لتعاليم الدين الإسلامي، أثناء جولاتها الميدانية على المحلات التجارية، وألزمت مُلّاكها بتغييرها فورًا.

وفي هذا الصدد، أهابت أمانة العاصمة المقدسة بالمواطنين، تصحيح اللوحات المخالفة، بما يتوافق مع الأنظمة الشرعية بالمملكة، ‎كما شددت على التزامها بالعقوبات على المخالفين وفقًا للائحة الجزاءات والغرامات البلدية.