أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية على منطقة تبوك

من الثامنة مساءً حتى العاشرة صباحاً من يوم غد

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم غد الخميس.