"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.