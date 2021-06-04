"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

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04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 01:36 PM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية

"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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