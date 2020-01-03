"ترامب": إيران لم تنتصر أبدًا في أي حرب.. لكنها لم تخسر أي مفاوضات

في تغريدة بعد ساعات من مقتل "سليماني"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حسابه على «تويتر»، اليوم الجمعة: «إيران لم تنتصر أبدًا في أي حرب، لكنها لم تخسر أبدًا أي مفاوضات». جاء ذلك بعد ساعات من مقتل قائد لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية دعت مواطنيها إلى مغادرة العراق فورًا. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت أن «الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني». وقال البنتاجون إن «سليماني كان منخرطًا بصورة نشطة في تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة. الجنرال سليماني وفيلق القدس مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وجرح الآلاف الآخرين.. الجنرال قاسم سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع».

وأضاف: «الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم».