"إغاثي الملك سلمان" يدرس إنشاء مركز لعلاج أمراض القلب بمأرب

في إطار الجهود الرامية لعلاج حالات الأمراض المستعصية داخل اليمن

وصلت اللجنة السعودية المكلفة بإقامة المراكز المتخصّصة لعلاج أمراض القلب والأورام إلى مأرب، إنفاذاً للأمر السامي الكريم بإنشاء مراكز طبية متخصّصة للأمراض المستعصية للأشقاء في اليمن.

وقال نائب مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله الوادعي: اللجنة المشكّلة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعضوية وزارة المالية ووزارة الصحة والخدمات الطبية بالقوات المسلحة داخل اليمن قد اجتمعت لتنفيذ برنامج لعلاج حالات الأمراض المستعصية داخل اليمن تخفيفاً عن الأشقاء اليمنيين الذين كثرت إحالات علاجهم في الخارج.

وأضاف: اللجنة أكّدت ضرورة إنشاء أول مركز متخصّص للقلب كخطوة أولى تتبعها خطوات متتالية، ووقفت اللجنة على الموقع المقترح لإنشاء مركز القلب الذي يعد النواة الأولى لتنفيذ الأمر السامي.

من جانبه، قال رئيس هيئة مستشفى مأرب الحكومي، الدكتور محمد القباطي: هذا المركز يمثل أهمية كبيرة حيث يُوجد في مأرب عدد كبير من النازحين من جميع المحافظات، وجاء الاختيار بعد دراسة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والحكومة الشرعية اليمنية.