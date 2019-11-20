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أكد أن عودة الحكومة إلى عدن ستساعد في دعم العمل الإنساني باليمن

"آل جابر" يستعرض مع وكيل أمين الأمم المتحدة جهود السعودية في اتفاق الرياض

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في مقر البرنامج بالرياض، اليوم الأربعاء، بوكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا) مارك لوكوك.

