19 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

"ملحم": نتابع أوضاع أهل القدس واحتياجاتهم

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأحد، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في منطقة سلوان -وادي حلوة- بالقدس المحتلة.

وأشار إلى تحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن حياة أهل المدينة المقدسة، لافتاً إلى أن إجراءات الاحتلال تحول دون تمكن الحكومة من رصد تطور الحالة الوبائية بين المواطنين في المدينة.

وأضاف "ملحم"، وفق وكالة "وفا" أن "الحكومة تتابع عن كثب أوضاع أهل القدس واحتياجاتهم عبر المؤسسات والهيئات الرسمية، وخاصة وزارة شؤون القدس والمحافظة، والصعوبات التي تقف أمامهم خلال قيامهم بواجبهم في تقديم الخدمات لأهل المدينة جراء المعيقات التي توضع من قبل سلطات الاحتلال، والتي كان آخرها اعتقال وزير القدس ومحافظها".