صحة الطائف تحصد جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي لعام ٢٠٢١

ممثلة في مجمع الملك فيصل في مسار المنظمات

كرم مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، نيابة عن وزير الصحة، الجهات الفائزة بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي لعام ٢٠٢١.

واستلم الجائزة مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، بحضور المساعد العلاجي، ومدير مجمع الملك فيصل ومدير التطوع الصحي بصحة الطائف؛ حيث فازت صحة الطائف ممثلة في مجمع الملك فيصل بالمركز الأول في مسار المنظمات.

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تحصد فيها صحة الطائف جوائز وزير الصحة للتطوع الصحي.

وبين المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان أن هذا التكريم لصحة الطائف سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهود في البرامج التطوعية وفعاليات التطوع الصحي لخدمة المجتمع في كافة الجوانب الصحية والتطوعية، شاكرًا جميع المتطوعين الذين يبذلون جهودًا جبارة وعطاء مستمرًا في يوم التطوع العالمي الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام.