"أمن الطرق ببني سعد" يطيح بمركبة مسروقة.. وسارقها مطلوب

عند محاولة استيقاف السيارة رفض فتمت متابعته والقبض عليه

أطاح أفراد دوريات قوة أمن الطرق ببني سعد بشخصين؛ حاولا الفرار من دورية بسيارة معمم على سرقتها، وبحوزتهما خمس قوارير مسكر، واتضح أن السائق عليه 13 تعميمًا، ومطلوب.

وأشارت المصادر إلى أن دوريات أمن الطرق ببني سعد لاحظت سيارة من نوع جيب شاص بيضاء اللون، بدون لوحات أمامية وخلفية، مع تظليل كامل للسيارة، يحجب رؤية مَن بداخلها. وعند محاولة استيقاف السيارة رفض السائق الوقوف للدورية؛ فتمت متابعة السيارة واستيقافها.

وعند تفتيش السيارة وُجد بداخلها خمس قوارير، يُشتبه أن تكون من مادة العرق المسكر، وكذلك تعميم سرقة على السيارة لدى شرطة السلامة بمحافظة الطائف، وكذلك سائق السيارة وُجد عليه ١٣ تعميمًا؛ فتم تسليم القضية إلى جهة الاختصاص (شرطة السجن) لإكمال اللازم.