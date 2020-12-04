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مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 9 مساءً

تنبيه لـ "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتَي الحناكية والمهد

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي الحناكية والمهد -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.