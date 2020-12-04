تنبيه لـ "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتَي الحناكية والمهد

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي الحناكية والمهد -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة.
وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس
مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 9 مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي الحناكية والمهد -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة.
وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.