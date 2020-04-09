حققت انتشارًا كبيرًا بسبب كورونا.. ما سر لعبة "أنيمال كروسينغ"؟

خبيرة: مناسبة للأطفال والكبار.. ليس بها بذاءة ولا عنف

تخيل نفسك تهرب إلى جزيرة ساحرة؛ حيث تتساقط حقائب الأموال من الشجر، وتتحدث مع الحيوانات حول تفاصيل حياتك، قد يبدو الأمر مضحكًا؛ إلا أن هذا هو الحال في لعبة فيديو "أنيمال كروسينغ"، التي شهدت انتشارًا كبيرًا بعد أزمة كورونا.

وحسب موقع قناة "الحرة"، رصدت وسائل إعلام أمريكية الإقبالَ الكبير على الجزء الأخير من لعبة "Animal Crossing"، والذي يدعى "New Horizons"، والذي يختلف كثيرًا عن الأجزاء السابقة.

إنسان وحيد على جزيرة

وفي هذه اللعبة، يتقمص اللاعب دور إنسان وحيد في جزيرة مليئة بالحيوانات، ويكلف اللاعبون ببناء مجتمع مزدهر، مليء بالمتاجر والجسور والمساكن. ولا يوجد في هذه اللعبة عدو أو زعيم عصابة في نهاية المطاف.

ويمكن لعب هذه اللعبة بوتيرة مريحة؛ حيث يمكن للاعب أن يفعل الكثير أو القليل كما يريد في أي يوم معين.

انتشار كبير

وتشير إيرادات اللعبة في بريطانيا واليابان، إلى أن الجزء الأخير من السلسلة شهد أقوى انطلاقة في تاريخها؛ فيما ينتظر أرقام الإيرادات في أمريكا نهاية هذا الشهر.

وقد تعدت اللعبة منصات الألعاب المخصصة لها؛ حيث بدأ اللاعبون في نشر لقطات منها على وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب قمصان طُبِع عليها بعض كلمات أو شعارات من اللعبة.

وأصبحت اللعبة الأكثر رواجًا على منصة ناينتندو، في كل من اليابان، والولايات المتحدة، وكوريا، وفرنسا، وإسبانياز

38 مليون تغريدة

وقال الرئيس العالمي لشراكات الألعاب في شركة تويتر، ريشي شادها: "إنها الآن اللعبة رقم 1 والأكثر تداولًا في العالم؛ حيث أزاحت ألعاب Fate/Grand Order من على العرش بعد أن استمرت عامين متتالين، كما أنها أزاحت لعبة Fortnite الشهيرة".

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن هناك، 38 مليون تغريدة على "تويتر" ذكرت اسم اللعبة؛ حيث أشاد كثيرون بقدرتها على منح الراحة والتواصل الاجتماعي في زمن يكافح فيه الناس مع العزلة.

لا يوجد فيها بذاءة ولا عنف

ووصفت المحاضرة في جامعة غلاسكو الاسكتلندية والمتخصصة في دراسة الألعاب، رومانا رمضان، اللعبة بقولها: "لا يوجد فيها بذاءة، ولا عنف فيها. ينشغل اللاعبون في أنشطة يومية دون عواقب في العالم الحقيقي".

وتضيف "رمضان": "إن الأمر يشبه السفر إلى عالم مواز، إنه العالم الذي حلمت به دومًا، لكنك لم تستطع الحصول عليه".

مناسبة للأطفال والكبار

وترى الأستاذة الجامعية أن الفرص التي تقدّمها اللعبة للمستخدمين تمثل عنصر جاذبيتها؛ فبالنسبة للأطفال تعتبر اللعبة وسيلة للقيام بنفس أدوار ومهام الكبار في الحياة الحقيقية، مثل البناء وتزيين المنزل.

أما بالنسبة للكبار، وخاصة جيل الألفية الذين عاشوا خلال فترة الكساد الكبير وأزمة فيروس كورونا الحالية، فهي توفر فرصة عيش الحلم الأمريكي، كما أن الديون في هذه اللعبة يمكن سدادها بسهولة.

ورغم أن البعض قد يعتقد أن اللعبة موجهة للأطفال؛ فإن لها جمهورًا مخلصًا من جيل الألفية، خاصة من أولئك الذين ترعرعوا مع الإصدارات المختلفة للسلسلة.