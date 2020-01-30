"أكاديمية لندن الدولية للبروتوكول والإتيكيت" توقع اتفاقية شراكة مع "سمت" السعودية

لنشر المبادئ العالمية في مجال التشريفات والإتيكيت بدول الشرق الأوسط

وقعت مجموعة "سمت" السعودية في نهاية شهر يناير ٢٠٢٠ اتفاقية شراكة وتعاون مع أكاديمية لندن الدولية للبروتوكول والإتيكيت (IEPAL) لتنفيذ مشاريع التدريب والاستشارات في مجال البروتوكول والإتيكيت.

وتسمح الاتفاقية لمجموعة "سمت" بنشر وتعليم البرامج الخاصة بتلك الأكاديمية الرائدة في تخصصها في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، الأردن، لبنان، ومصر.

وتمت الاتفاقية بحضور مميز لمؤسس الأكاديمية تاميكو زابلث Tamiko Zablith، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سمت حسناء العوفي.

وأفادت زابلث بأن "حسناء" هي المتدربة الوحيدة عالمياً التي حصلت على أربع رخص مدرب، وبهذا حصلت على درجه "مدرب ماسي".

وتعكس الاتفاقية التزام سمت لاستحضار أسمى المبادئ العالمية في مجال الإتيكيت والبروتوكول إلى العالم العربي، وكذلك اهتمام أكاديمية لندن الدولية للتشريفات والإتيكيت في تلك المنطقة.

وبتلك المناسبة، عبرت "حسناء" عن أهمية التميز في البروتوكول والإتيكيت لخدمة المجتمع، والصورة النمطية للشعوب وللوطن، حتى تتماشى مع أهداف "رؤية 2030" للمملكة.

وأكدت أهمية الإتيكيت في التواصل الصحيح بالطريقة المناسبة واعتماد الأسس العلمية والاحترافية في التعامل مع الغير، ما يسهل الاختلاط والتعامل مع الثقافات والشعوب الأخرى، مشيرة إلى أنه تمت دراسة أكثر من ٢٠٠ حضارة وثقافة لشعوب العالم. وأيضاً العمل على إبراز الطابع السعودي والثقافة الخليجية في ورش عمل شدت كثيراً من الأجانب، خاصة الشركات العالمية التي تهتم بالاستثمار في المنطقة.

كما أعربت عن ثقتها بتميز البرامج والمناهج التي تؤمنها تلك الاتفاقية للمجموعة في ذلك المجال، خاصة ما أظهرته من جدية في العمل وأفكار متميزة ستستفيد منها الأكاديمية وتساعد على تبادل الخبرات والمعرفة.

وفي المقابل، أكدت "زابلت" مكانة الشركاء المعتمدين من الأكاديمية وتميزهم في علمهم ودورهم في نشر المبادئ والأخلاقيات والاحتراف في كافة مجتمعات العالم، مشيرة إلى شغفها الكبير لمنطقة الشرق الأوسط، حيث إنها عملت في المملكة منذ 18 عاماً ولفت انتباهها طرق اللياقة والحفاوة في استقبالها.

وأكدت أن اهتمامها بتلك الشراكة يعكس تطابق الرؤية مع "حسناء" على أهمية التعاون والتواصل بين الحضارات للتطور المستدام في مبادئ وأساليب اللياقة.

و"حسناء العوفي" حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وماجستير اتصال وعلاقات عامة من كلية emerson بوستن - الولايات المتحدة.

وتعد أكاديمية لندن الدولية للتشريفات واللياقات (IEPAL) أولى المؤسسات التعليمية في أوروبا التي تمنح شهادات مدرب معتمد في مجال البروتوكول والاتيكيت، وهي اليوم في طليعة المؤسسات العالمية في مجال اتيكيت الأعمال الدولي، الإتيكيت الاجتماعي، اتيكيت الشباب، إضافة إلى البروتوكول الديبلوماسي، وتدرس برامجها في أكثر من ٦٠ دولة بالعالم.